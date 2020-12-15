國道5號蘇澳服務區13日發生一名花蓮知名麻糬店的店員，誤將54元麻糬發票錯打打成400萬零5元，下午結帳才發現出現問題的事件，當下店員急哭，希望拿到該張發票的民眾可以歸還。打錯發票事件其實屢見不鮮，國稅局表示，若遇上無法回收錯誤發票的情況，可以向當地國稅局通報。

據了解，一名民眾在12月13日下午3點多，於蘇澳服務區內的花蓮知名麻糬店，前往店內買了3顆花生麻糬，現場售價為54元，但收銀小姐卻手誤，多按了5個0，價格頓時變持4百萬零5元。民眾購買後也沒有檢查就離去，收銀小姐也未發現，直到當天下午盤點時，經理才發現金額異常，收銀小姐甚至急哭，希望拿到打錯發票的民眾可以趕快歸還。

先前就有好幾次打錯發票的情況，國稅局表示，營業人開立統一發票如有書寫錯誤，應另行開立，並將誤寫之統一發票收執聯及扣抵聯註明「作廢」字樣，黏貼於存根聯上，即可完成程序。

但實際上時常會遇上無法回收錯誤發票的情況，營業人可向所在地稽徵機關申請更正或註銷錯誤之統一發票，亦可向當地國稅局申請更正或註銷錯誤之統一發票，並由賣方營業人當地國稅局通報給買方營業人當地的稅局，可以給予免罰，但1年只限3次。

(中時新聞網)