黃丰姿（右）表示，上一個世代把性視為承諾，但這一代覺得性是情感關係的樂趣，她認為學生不欠「生理」的性教育，而是需要「性關係的情感教育」。（吳建輝攝）

大葉大學通識教育中心助理教授黃丰姿，將「婚姻與家庭」、「性別與社會」課程，導入「情感教育」計畫，設計教學活動，講座等活動，帶領大學生認識性、關係及性平法等知識，已經連續5年獲得教育部獎助，大葉大學即日起至18日，舉辦成果展，展出27組學生製作的專題，讓學生透過展覽，來認識全新的情感世界。

網路世界發達，許多情侶交往期間拍攝的甜蜜影片，時常變成分手後威脅彼此的工具，成果展中也彙整學生對於性的疑問，像是「交往多久適合發生性關係」、「保險套應該由誰準備」等等，也都可以在展內得到解答。

黃丰姿表示，上一個世代把性視為承諾，但這一代覺得性是情感關係的樂趣，她認為學生不欠「生理」的性教育，而是需要「性關係的情感教育」，因此今年也擬定計畫，以「性關係情感教育」為主軸，引導學生思考性的知識，以及性的價值

黃丰姿說，「性關係情感教育」涵蓋性教育、關係教育、法律教育三面向，設計課程製作多項調查，包含同居、性行為、情感教育等等，如何培養新一代新鮮人，對於兩性關係正確的觀念，課程也請律師來演講，推廣「性同意權」概念，希望養成對學生對自己與伴侶間，負責任的親密關係。

(中時 )