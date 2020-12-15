針對消基會抽驗嬰幼兒米食副食品20件中發現四件重金屬鎘含量未符嬰幼兒副食品標準案，農委會15日特別召開記者會說明，每年都會辦理國產稻米源頭監測、抽樣與管制措施，公糧也有完善衛生安全管控作為，嚴格把關食米安全，請消費者放心食用。

農委會副主委陳駿季指出，為提升國產稻米品質並維護消費者食用安全，農糧署辦理「建立稻米生產安全管理體系計畫」，執行稻米農藥殘留抽檢工作，2019年規畫抽驗3,000件，實際抽驗3,245件，合格件數3,178件（合格率97.94％）；2020年截至11月底已抽驗4,170件，合格件數4,114件（合格率98.66％），對不合格的農友也移請直轄市、縣市政府依農藥管理法查處，並列為次期作抽檢對象；不合格公糧則專案控管不得加工。

農委會指出，為確保國產公糧之衛生安全及符合公糧撥售端之原料產品需求，辦理衛生安全公證檢驗，於公糧稻穀加工前委託公證公司至公糧倉庫取樣送驗，並依「食品安全衛生管理法」及「食品中汙染物質及毒素衛生標準」檢驗多重農藥殘留、重金屬及真菌毒素等三大項目，2019年檢驗100件，合格93件（合格率93％），2020年規畫150件，已檢驗132件，合格130件（合格率98.5％），其中重金屬項目皆符合規定，另針對宜蘭食品工業股份有限公司所稱採購公糧部分，經查2020年宜蘭縣抽驗六件皆合格。

陳駿季指出，土壤中含有各種金屬元素，植物或農作吸收後，適量稱之營養，超量則會影響生長，甚至食用後可能影響食用者健康。為確保農業生產環境無重金屬汙染之虞，每年除例行性監測農地3,000件外，針對高風險汙染疑慮地區，以專案計畫每年監測5萬件，三年監測15萬件。

農委會指出，也會依權責分工針對上市前（含田間及糧倉等）稻米生產源頭進行完整監測與管制措施，每年成立計畫辦理田間食用作物重金屬污染監測，針對曾受污染農地、鄰近高污染風險區、民眾檢舉疑似污染區，列為重點監測對象，每年約500件。

(工商 )