中信銀15日宣布與英雄聯盟開發商 RiotGames及萬事達卡推出「中國信託英雄聯盟卡」，中信銀行數位營運總處總處長林蕙君15日表示，英雄聯盟玩家光是在台灣就多達900萬人，今年上市手遊版後玩家數更可望達1,400萬人，中信英雄聯盟卡首年發卡目標設定50萬張，並且將以信用卡為出發點再作遊戲客群服務的延伸。

林蕙君指出，對於明年中信信用卡有二大發卡策略，一是把握優勢發展社群服務，以LINEPAY卡為例2020年底就已達375萬張卡，比去年底200萬張卡成長175萬張卡，二是鎖定宅經濟，在疫情影響下，宅經濟發燒許多新型能需求出現。此次中國信託英雄聯盟卡就是鎖定宅經濟。

中信銀積極參與打造遊戲生態圈，15日宣布與英雄聯盟開發商RiotGames及萬事達卡推出「中國信託英雄聯盟卡」，全臺獨家發行信用卡及簽帳金融卡共14款卡面，精選伊澤瑞爾、拉克絲款限量製作LED發光卡面。中國信託銀行整合五大生活消費需求，讓中國信託英雄聯盟卡卡友在遊戲平臺、影音平臺、美食外送、用車平臺及雲端儲存等商戶消費，最高享10％現金回饋及羅技線上官方旗艦店全館9折等優惠，信用卡新戶申辦首刷滿額再享羅技電競周邊商品或刷卡金新臺幣800元,成為遊戲或生活都Carry玩家的最佳夥伴。

林蕙君表示，中國信託長期投入遊戲、賽事、戰隊的贊助，2020年就贊助「英雄聯盟」PCS太平洋系列錦標賽聯賽、發行中國信託英雄聯盟卡，透過實際行動支持遊戲產業，以客戶體驗為核心，拓展至遊戲、影音、美食外送、雲端儲存、用車等服務平臺，滿足客戶休閒及宅經濟之需求。

(工商 )