華航貨機新塗裝曝光，交通部長林佳龍是否滿意？林佳龍說，設計不要引起誤會跟混淆，華航本於公司治理去設計，也應蒐集各界反應。身兼航發會董事長的交通部政務次長王國材說，短期以增加識別度、維持航權兩點做設計，未來客機的想像空間更大。

林佳龍說，設計不要引起誤會，華航有其聲譽跟品牌，把China Airlines縮小，比較不會造成混淆跟誤會。至於台灣意象怎麼設計，華航本於公司治理，針對貨機推出這樣設計，看起來就是貨機，各界有很多反應，華航也需聆聽、蒐集意見，華航須面對國人，就是乘客跟股東，會請王政次持續協助。

王國材表示，立法院的決議是短期，在不改名下增加台灣識別度，外部有更大期待則放在中長期。

王國材說，華航考量有兩點，一是航線維持最重要，第二是台灣識別度，因此下把China Airlines變小，第一架貨機1日來，另一架23日，明年1月底前會有第三架，最近有三架貨機會以類似方式塗裝。

王國材說，華航特約航線有100條、貨運航線35條，立法院的決議是增加識別度，大家期待的可能是在中長期，短期先增加識別度、維持航權等綜合因素下來做，接下來是客機，可能大家想像空間更大，客機部分台灣識別度可能會再增加，會請華航繼續努力。

(中時 )