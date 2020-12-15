印度正處於史上首度經濟衰退，連2季GDP(國內生產總值)都萎縮，但任教於馬里蘭州立大學的印度裔經濟學家古普特(Anil K. Gupta)稱，印度仍會在2030年成為全球第3大經濟體或追上日本，印度落後中國那麼多並不是因為印度太慢，而是中國發展太快。但對印度現任總理莫迪(Narendra Modi)，古普特認為若要打分只能給他B或B-，不會給A。

種姓制度、貧富差距、複雜民族與宗教組成、以及多達上千種語言，都被許多人認為是自詡全球最大民主國家印度的發展障礙，但在古普特眼中這些反而是優點，因為印度的孩子從小就學習如何應對多元化，有利於創新還有與全球接軌。

古普特過去就看好中國、印度市場，他表示中美對抗也不會改變，因為龐大市場使跨國企業很難忽略這2國，以中國為例，5G、半導體被打擊，中美貿易額也可能下降，但對於汽車、精品、機械製造、航空等，中國依然是重要市場。

印度最大優勢則是在於仍是有許多成長空間的新興經濟體，而且與印尼、越南、菲律賓一樣，人口中位數仍然非常年輕，反而像中國人口中位數已經出現老化趨勢。中國現在的領先是由於改革開放得更早，還有擁有更強力的政治體制。

古普特強調，印度的經濟增速其實也是全球第2，只是因為中國是全球發展最快，相對看來印度才慢，其實相較於中國外的其他國家，印度仍然是急速成長。他認為印度在IT(通信技術)、軟體、製藥業都很有優勢，但總理莫迪相較於2014年上任時所展現雄心與人民對他期待，現在的表現並不符合他自己的宣稱，因此無法給高分。

(中時新聞網)