都說人不可貌相，許多人外表看似文靜，其實內心豐富多彩，也有人長相斯文，骨子裡卻十分狂野奔放，與真實性格有很大差異，搜狐網「十二星座大寶典」專欄就點名摩羯座、處女座、天蠍座的人最是「表裡不一」，要深入交往才能摸清他們的個性。

摩羯座：

摩羯座本性驕傲清高，很現實也很有原則，在陌生人面前總是一本正經，但其實摩羯座的內心十分狂野，也很敢做出跌破眾人眼鏡的事情。

處女座：

處女座偶像包袱很重，在人前總是一副純潔無瑕的樣子，但是一旦你跟處女座越是親近，就會發現處女座比想像的更直率，也有非常狂野叛逆的一面，只不過大多數的處女座非常守規矩，所以狂野的並不明顯。

天蠍座：

外表冷淡高傲的天蠍座光是一個眼神就讓人退避三舍，但其實天蠍座只是比較怕生，而且戒備心太強，只要和天蠍混熟了就會發現他們也有軟萌的一面，骨子裡十分狂野。

(中時新聞網)