曾獲金鶯獎、國家工藝獎等多項大獎的陶藝名家「存仁堂」近期傳出遭冒名盜用，有網站假冒存仁堂之名販售瓷杯，售價比正牌品下殺數千元，有數十位民眾受騙，存仁堂創辦人李存仁接獲民眾反應才得知遭冒用。李存仁表示，擔憂民眾買到可能含有鉛金屬的陶瓷，危害健康，目前已在官網提醒民眾商號遭盜用，也已向警局報案，維護品牌名譽。

位在新北市鶯歌的存仁堂已成立38年，為知名陶藝家李存仁、汪弘玉夫妻創立，存仁堂曾代表台北縣至美國展出、參賽，屢屢入選工藝設計、國際陶瓷節等大獎，不過近期卻有不效廠商在網路架設一頁式網站，打著存仁堂薄胎瓷名號，販售「羊脂白玉薄胎瓷茶具」，除此之外還祭出超殺優惠，以一套980元、兩套1380元的價格販售，並用貨到付款方式吸引買家信任。

李存仁表示，從上禮拜開始陸續接到不少民眾打來詢問，他們稱在Facebook等社群軟體看到網站連結，下了訂單卻想要更改送貨地址，才發現存仁堂被冒名販售，而網站上還有2470多筆評論，擔憂該網站販售的是含有鉛金屬的假瓷器，為了避免更多民眾受騙，才緊急在官網發聲明澄清。

「正品瓷杯下一定有存仁堂落款或簽名。」李存仁指出，凍玉瓷奈米陶瓷是存仁堂獨有的創作，杯蓋上有琉璃點綴，也附有漆器托盤，製作該瓷器有一定技術，瓷杯本身透光、有光澤，陶瓷表面有奈米材料顆粒，既環保也安全；不效廠商模仿的是存仁堂的「喜事來蓋杯組」，李存仁擔憂盜版瓷杯為了達到模仿正品效果，可能會添加重金屬。

目前李存仁已委託兒子赴警局報案，希望揪出幕後廠商，他也提醒民眾購買前請先電話詢問，以免受騙上當。

(中時 )