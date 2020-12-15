南韓人氣女星宋慧喬和宋仲基閃婚閃離震驚演藝圈，沉澱一年多開始上工，近日登上2021年《W KOREA》雜誌封面，不僅剪去一頭長髮，妝容還變得狂野。
宋慧喬2018年演完《男朋友》就沒再推出新的電視劇，加上離婚風波作品大量減少，直到最近才開始以代言廣告或拍攝時尚專題的方式呈現在大眾面前。宋慧喬今（15日）於IG限時動態分享一系列美照，原來她成為2021年《W KOREA》封面人物，挑戰跟過往與眾不同的風格亮相。
照片中，宋慧喬留著俏麗耳下5公分短髮，眼皮刷上誇張又強烈的粉紫色系彩妝，眼尾也刻意往上拉長，神情變得嫵媚又霸氣，跟以前清純的模樣大相逕庭，同時，她宣告「new year,new me」將用全新的自己回歸。
許多網友看到宋慧喬的轉變，不禁大呼：「女神變女王」、「總是令人驚嘆」、「新髮型象徵新的宋慧喬」期待明年她會帶來哪些新作品。
(中時新聞網)
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