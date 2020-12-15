寬量國際（QIC）策略長台灣先生谷月涵(Peter Kurz)今天出席北威冬季「2021年全球經濟的機會與挑戰」論壇，谷月涵提出特斯拉是軟體公司不是硬體公司的概念，從分析師角度來分析，特斯拉軟體的毛利率80%，而硬體的毛利率17%。今年特斯拉硬體的毛利占比約74%，軟體占比26%；而預估至2030年硬體的毛利占比會降到33%，而軟體毛利占比達67%。

谷月涵表示，英特爾已經輸給了台積電，台積電是台灣立足世界地位很重要的一環。

就美股和台股的未來上漲空間，谷月涵認為，美國股市還有上漲的空間，但台股目前再上漲空間有限。美股的企業一直在減少股數，且政府減稅，使EPS的成長相對較高。

但美國企業也不是全然沒有風險，谷月涵表示，美國企業負債增加而股本減少，若經濟遇到瓶頸時，企業可能要考慮到先減輕負債，屆時就無法進行買回股票減資。未來拜登若加稅對企業獲利就會有衝擊，企業無法進行減資，每股獲利也會承壓。目前美國增加負債對GDP的帶動效果正逐年在下降。

(時報資訊)