國民黨中常委沈智慧在立法院前絕食抗議萊豬進口、關中天，絕食已經進入第四天。國民黨人也陸續來探望，前總統馬英九今天下午也親自去探望沈智慧。對於行政院長蘇貞昌說如果要求標示含萊劑，會形成貿易歧視被報復，馬英九說，有萊劑的豬肉跟沒萊劑的豬肉，是兩種東西，怎麼會有歧視呢？

沈智慧絕食第四天已經相當疲累，馬英九一來就希望她保重身體，並支持沈智慧的訴求。馬英九強調，國民黨不是反美豬，而是「反萊豬」，很遺憾蔡英文總統在做這麼重大決定之前，竟然沒跟任何人商量。

馬英九質疑，蔡總統宣布開放萊豬進口後，教育部、國防部、退輔會都陸續宣布相關單位不會使用含萊劑的豬肉，萊豬如果如民進黨宣傳的那般安全美好，怎麼他們都表態宣布不吃？顯然健康上還是有疑慮的。

馬英九認為，既然蔡總統說這是提供給消費者一個新的選擇，總該標示清楚有沒有含萊劑吧？這樣才知道會不會買到萊豬。不過蘇貞昌卻說會形成貿易歧視被報復，馬指出，台灣豬不使用萊劑，有含萊劑的豬跟沒有的豬，是不一樣的，這就沒有歧視，其他國家進口如果也含萊劑也都要標示，這樣就沒有不公平。

馬英九呼籲政府應該跟美國重新談判，我們可以進口「非萊豬」，不然也應該要標示清楚含萊劑。美國現在自己為了出口到中國大陸跟歐洲去，有八成沒有萊豬，且國內還使用萊劑的也不多了，「全世界都不吃，我們幹嘛要搶著吃？」

前總統馬英九（左）15日前來探視絕食靜坐的前立委沈智慧（右），並送上數盒暖暖包聲援。（黃世麒攝）

(中時 )