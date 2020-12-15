各大餐廳的自助餐吃到飽深受民眾喜愛，一名網友日前在網上抱怨，每次吃buffet(自助餐)都虧錢，讓他很扼腕，好奇問大家都是怎麼吃才能回本？對此，老饕大方分享buffet吃回本的關鍵在食物順序，海鮮、蔬菜、肉類一路吃到炸物、甜點，更提醒炸物不能先吃，一下子就飽了。

網友在《爆怨2公社》分析，吃自助餐要先拿海鮮類、生魚片、蝦子等高單價食物，接著再依序吃蔬菜、肉類、炸物、水果飲料，最後是甜點、冰淇淋，「千萬不要先狂吃炸物，那大概15分鐘就飽了，順序對了就OK」、「要吃回本，高單價的蝦子、螃蟹、牛排、生魚片可以多吃，最忌碰氣泡飲料、澱粉、甜點、湯水多的料理」、「建議是海鮮、生魚片可以吃，肉類除非很貴，剩下最好不要」、「哈根達斯最貴，先吃4盒再開吃正餐」。

內行人還建議，開吃前可以先喝牛奶或吃沙拉讓腸道蠕動，但沙拉別加千島或美乃滋醬，盡量最後再吃含澱粉或含糖的食物，因為血糖升高後容易有飽足感，高油脂食物也要控制分量，茶水選水或無糖茶類，溫飲更好。

但也有網友表示，buffet吃得開心就已經是回本，「吃到飽是品嚐多樣料理吃開心的，走進去吃就不要想虧本的事情」、「吃想吃的、飽了就好，不想為難自己的身體」。

(中時新聞網)