英國一名年輕女子好不容易交了新男友，開心地與阿嬤分享，卻遭到極力阻止，經深入了解，阿嬤才驚吐「男友就是親哥哥」，但在她加碼透露一事後，反讓網友全都怒了。

這名18歲的英國女子叫吉安娜（Gianna），平時樂於抖音（TikTok）平台分享生活大小事。日前她上傳一段影片透露「這故事是關於我如何發現與自己親哥哥交往的事」。她表示，母親在她2歲時過世，父親也入獄，自己是阿嬤一手帶大，由於家庭並不完整，她也不願與他人多談自己的事。

吉安娜在影片裡說，透過棒球社團認識了現任男友，兩人志趣相投、無話不談，不過男友從小就在寄養家庭長大，再加上兩人在一起時，也未曾談過各自的家庭背景。兩人交往9個月後，吉安娜將男友介紹給阿嬤認識，豈料阿嬤一聽到男友的名字就激動地直跳腳，堅決反對兩人交往。

阿嬤的反應，讓吉安娜相當驚慌，不斷地詢問原因，才讓阿嬤道出「男友就是妳的親哥哥」的真相，吉安娜一聽也相當震驚，但仍不顧反對偷偷地與男友交往數月才分手。

這段影片曝光後，不少網友都相當震驚，並引發熱烈討論，吉安娜見愈來愈多人詢問事情的細節時，才在留言區坦承「這故事其實是網友投稿的故事」，並非自己親身經歷，讓一票網友憤怒不已直呼「荒唐」。

(中時新聞網)