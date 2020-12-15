姊姊盧佳昀獲獎名稱為「攀岩」（左）， 弟弟盧琮鈞獲獎名稱為「秋千帶我飛」（右）。（羅亦晽攝）

花蓮縣府教育處為讓民眾多元認識特教生，自2018年開始辦理「我有特『藝』功能」繪畫及攝影比賽，並分為資優組及身心障礙組；特別的是，今年繪畫組冠軍分別為一對姐弟，姐姐為資優班學生，弟弟則是資源班特教生，媽媽張惠雯感動表示，2人資質雖天差地別，「如今卻能在同場域獲得相同肯定，一切辛苦皆值得了！」

花蓮縣府教育處今在花蓮縣文化局美術館，舉辦「我有特『藝』功能」繪畫及攝影作品比賽暨特教影像展，教育處特殊及幼兒教育科科長鄒逢益指出，活動迄今已辦理3年，師長反應熱烈且認為，活動可以讓特教孩子在學習過程，透過作品呈現內心想法，藉由展出及授獎，增進信心。

鄒逢益提到，縣內國中小學裡特教生人數約1700多人，佔縣內國中小學生人數3成，因資優生及身心障礙生皆屬特教生，因此參賽身份有分資優組及身心障礙組；今年搭配縣內全民運動會將主題定為「快樂的運動時光」，共420件作品參賽，較往年增加百餘件，繪畫組共31件作品獲獎，攝影組則是27件。

特別的是，今年繪畫組裡資優組及身心障礙組冠軍分別為一對姐弟，姊姊盧佳昀目前就讀國風國中語言資優班2年級， 弟弟盧琮鈞目前就讀鑄強國小資源班6年級，獲獎名稱分別為「攀岩」及「秋千帶我飛」。

姐弟母親張惠雯見女兒及兒子上台獲獎，眼匡泛紅，感動地直說「一切辛苦皆值得了！」她說，女兒自小開始學畫，得過無數獎項，具身心障礙身份的兒子見狀，就問自己「是否能像姐姐一樣」；於是請專業老師指導兒子繪畫，並多次投稿報社，只盼作品能被看見，但最後都被打槍；去年因緣際會得知「我有特『藝』功能」繪畫及攝影比賽，首度將兒子作品投稿即獲得佳作，對2人都是很大的鼓勵。

張惠雯感謝花蓮縣府願意為特教生辦理「我有特『藝』功能」繪畫及攝影比賽，讓民眾看見特教生與一般生沒有不同，並謝謝評審站在特教生立場評分作品，她說，此活動可以鼓勵特殊孩子，同時鼓勵父母，讓他們知道「自己的辛苦都是值得的」。

(中時 )