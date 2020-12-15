台中市長盧秀燕率市府團隊移師大甲舉辦市政會議，會中通過將萊豬列為違反重大食安，民眾檢舉可領取7成獎金。（王文吉攝）

台中市衛生局長曾梓展說明率先全國實施檢舉萊豬屬實就發7成檢舉獎金。（王文吉攝）

萊豬明年開放進口，台中市政府嚴守零檢出最後防線，15日市政會議提案修正「台中市違反重大食安獎勵辦法」，除原有攙偽、假冒、非法添加物等，明確增列「殘留萊劑的豬肉及其相關產製品」，民眾檢舉可領取7成獎金。市長盧秀燕裁示通過，由法制局發布，率先全國實施。

台中市府15日移師大甲召開行動市政會議，衛生局提案修正「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，增列「豬肉及相關製品殘留萊克多巴胺或其他乙型受體素」，未來吹哨者或一般民眾檢舉該類案件，經衛生局查獲屬實並裁罰確定，可領取獎金。

盧秀燕表示，市府堅定嚴守萊克多巴胺「零檢出」，因應萊豬進口影響市民健康，該案修正後，將萊豬列為違反重大食安；台灣人吃最多的就是豬肉，光靠政府力量還不夠，盼透過檢舉獎勵，鼓勵市民共同把關。

衛生局長曾梓展表示，考量萊克多巴胺或其他乙型受體素對人體健康影響及風險，且國人膳食以豬肉及其相關產製品為主要，若豬肉類食品含乙型受體素，違反食品安全衛生管理法規定，所造成危害將較其他種類肉品廣泛。

衛生局說明，為鼓勵全民共同監督食安，將萊豬列為重大食安案件，民眾只要具名提供案件具體情資，經衛生局查證屬實並裁罰確定，將發給檢舉獎金；食安檢舉獎金分兩類，一般民眾檢舉屬實，給予實收罰緩金額的70％，而內部員工檢舉的吹哨獎金10萬至400萬元。

衛生局表示，民眾可透過市民一碼通1999專線或0800451102免付費電話提供具體情資，只要是未經有關機關發現並開始處理前的違法案件，可採書面或言詞口頭方式向衛生局提供具體事證，並留具真實姓名及資料，即完成受理，對於個資等相關資料，市府將依法保密。

衛生局提醒，民眾若匿名檢舉或不實個資者將無法領取獎金，呼籲民眾一同合作，減少違規情事。市府也提醒業者確實遵守食安法令，切勿心存僥倖，若有查獲違規將依法裁處。

(中時 )