土耳其籍男星吳鳳來台發展多年，如今不僅領有台灣身分證，還成為台灣女婿，與太太生下2個寶貝女兒，不過隨著新冠肺炎疫情肆虐全球，包括親妹妹等5位土耳其的家人接連確診，讓在台灣的他可以說是心急如焚，近日透過視訊關心妹妹康復狀況時，雖然提到土耳其政府已經買了疫苗，但疫苗來自大陸，讓她坦言相當不放心。

吳鳳近日和妹妹視訊談論疫情，原本罹患新冠肺炎的妹妹，在經過2週的治療及休養，已經逐漸恢復健康，而她透露土耳其很快就會有疫苗，希望屆時施打後可以趨緩疫情，對此吳鳳提到土耳其政府已跟大陸買了5000萬劑疫苗，並詢問妹妹是否會想施打這批來自大陸的疫苗，對此妹妹坦言：「因為病毒來自大陸，疫苗也是來自中國，相對下仍覺得擔心」。

吳鳳妹妹透露拒打大陸疫苗。（影片／Youtube）

吳鳳妹妹更強調自己不會選大陸疫苗施打，畢竟不知道施打完結果會如何？加上提到大陸就會聯想到品質可能不好，因此會等到確定有用才會考慮，目前還是比較相信歐美國家的疫苗，但也不忘強調如果台灣發展出疫苗，會對品質和技術感到放心。

最後，吳鳳妹妹表示感謝台灣網友的關心，也特別對著鏡頭道出感謝之意：「謝謝台灣，我愛你們」，也希望有朝一日能來台灣旅行，而吳鳳也希望疫情嚴峻的土耳其，能夠順利度過這個難關。

(中時新聞網)