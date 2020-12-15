無黨籍立委高金素梅。（摘自中時新聞網Youtube）

對於被批評萊豬政策倒向美國，行政院長蘇貞昌今表示，他身為台灣人和政府官員，不看重自己行政院長職位，而是自己對不對得起天地人民。對此，宅神朱學恒驚呆，「保生大帝表示：Excuse me？」

無黨籍立委高金素梅今在立院列出多項資料質詢蘇貞昌，指蔡政府對萊豬開放政策昨是今非，如今幾乎都倒向美國，並批蔡英文總統心中只有美國、沒有人民，更質問蘇貞昌如何從以前反萊豬的立場，看待今天的自己？蘇貞昌回應，這樣說不正確，他身為一個台灣人，以及一輩子從政的公職人員，並不看重行政院長一職，而是看重自己有沒有「對得起天地和人民」。

對此，宅神在臉書狠酸，「保生大帝表示：Excuse me？」底下網友也大笑，「嚴以待人，寬以待己的最佳典範」、「他沒說要對的起神明啊，衝衝衝說話很仔細的」、「1個最會說謊的行政首長……舉凡不勝枚舉」、「秦檜也說過這類的話 : 上不負天恩，下不負黎民百姓」、「不不不，是時空背景不同」、「超越白海豚的男人」。

蘇貞昌2018年接受民進黨徵召參選新北市長，對於違背當初在保安宮宣布不參選第3次的承諾，蘇貞昌曾說，有去保安宮向保生大帝報告，「我說我跟祂的心情一樣，其實也都是為了救苦救難，相信保生大帝會同意、保佑。」

(中時新聞網)