林俊傑出道17年被譽為「行走的CD」，這期間也接下不少代言，也還下了台北內湖上億的豪宅，近期受邀接下按摩椅代言後，更是特別大手筆的訂製了18張電競天王椅，分送給JJ的17位明星好友。

JJ林俊傑出道17年人氣始終高漲，且是鏹強力發電機和不少女星傳出緋聞，像「天氣女孩」Yumi、Ｅ奶妹陳立冷，翁滋蔓、高宇蓁等，當然也有一票明星好友們，近期林俊傑接下按摩椅代言，就親自設計訂製全球限量18張電競天王椅，分送給蕭敬騰、林志穎、阿信與懷秋等17位明星好友，和林俊傑一起電競。

五月天阿信合體電競天王椅訂製版，JJ也立即轉發回讚：「霸氣的老闆！」。(圖/五月天阿信IG)

林俊傑對於全球限量18張的JJ電競天王椅訂製版，是他親自設計椅身外觀，也興奮的上Youtube頻道上進行直播公開屬於自己編號的01/18訂製椅，親身介紹電競天王椅訂製版，所有設計細節由他一手操刀精心設計，包括頭枕繡上的JJ字樣Logo彰顯其獨特限量性，靠背側邊也繡有每張椅子專屬的編號。

林志穎開箱電競天王椅訂製版。(圖／林志穎IG)

好友蕭敬騰、林志穎電競天王椅錄製開箱影片，在社群軟體上與粉絲共享收到這份禮物的欣悅。林志穎也在開箱過程曝光他身為電競迷的豪宅內部，曬出家中專屬電競收藏的一角。而五月天阿信更是霸氣坐上這張訂製椅！

(中時新聞網)