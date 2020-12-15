香港一名44歲駐守機場警區的男警長於14日確診新冠肺炎，截至目前，香港駐守該警區的染疫警務人員增至7人。

香港警方14日深夜表示，繼日前6名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎後，與他們有緊密接觸的人員均獲安排接受強制檢疫及隔離，隔離期間，上述男警長於13日接受檢測，並於14日確診。該名警長於過去14日沒有外遊紀錄，在工作期間亦沒有接觸公眾，他最後上班日為8日，警方表示將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作紀錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

警方稱，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測，警方亦已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方，並表示會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，也亦經常提醒同仁注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

(中時 )