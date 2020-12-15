台南市去年首辦龍崎光節空山祭，47天展期締造超過19萬觀展人潮，平均每日湧入4000人，每天走進龍崎區的人潮比整個龍崎區人口還多，小兵立大功，今年集結龍崎、關廟、歸仁、仁德4公所18家好店，打造南關線獨特觀光品牌，讓更多有志青年得以返鄉工作、生活。

龍崎空山祭被網友譽為「全國最美」山林燈節，文化局今年再度以虎形山公園為基地，邀藝術團隊深入在地，由12組藝術家、動畫師、社區居民與在地學校共創，於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》，打造夢幻祕境。

「龍崎光節-空山祭」耶誕節登場，台南市長黃偉哲邀國人及市民朋友前來探訪。(曹婷婷攝)

「龍崎光節-空山祭」耶誕節登場，台南市長黃偉哲邀國人及市民朋友前來探訪。(曹婷婷攝)

「龍崎光節-空山祭」耶誕節登場，目前裝置藝術多已布置完成。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲說，龍崎區才3000多人，去年空山祭造成大轟動，帶給大家驚喜、驚豔，也讓這個小鎮被更多人看見，帶動地方創生。

今年活動實驗性採售票制，1個銅板價50元即可看展，黃偉哲說，付費參與藝文活動雖仍有部分民眾不習慣，但已有許多熱愛藝文朋友以實際行動購買預售票，力挺龍崎地方盛事。

他強調，為健全台南藝文產業發展，讓更多有志青年返鄉，政府帶頭建立合理藝文收費體制，是必要發展。為了壯大空山祭活動效益，文化局今年攜手4公所合作舉辦跨區聯盟活動，包括「尋FUN南關線 EASY GO」旅遊手冊集章兌換及3個「主題活動日」等，並集結18家南關線好店，透過藝術活動與地方產業觀光連線，打造南關線觀光品牌。

今年空山祭以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題「大地迴生」，敘說人們踏上旅程，經歷行程中的酸甜苦辣、以及自我成長，最終返家的故事。文化局長葉澤山說，主題概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，呼應今年因疫情，以及大環境事件所引發的「返鄉」潮流，探討人與土地、都市與偏區間的關係。

作品《窩鏡迴生》以當地竹材及鏡面構成，在虎形山入口草地上重現故事起點「窩鏡窗」景象、《化蛇織影》則透過編織及燈光將吊橋化為蛇鱗閃閃，宛如彩色大蛇懸空騰飛、《怹食蛇》以竹材構築長達200公尺的大蛇，透過燈光幻化投影，色彩炫目。《流光樹林：團聚》以螢光絢麗的流光樹組合成巨大的光之森林，在故事中成功召喚大蛇「返鄉」；《回歸》則是將與當地居民共同彩繪的燈泡懸掛展區長梯，黑暗中點點黃光向上延伸匯聚於長梯盡頭，象徵返鄉、回歸溫暖意象。

活動展期從25日起跑，持續至明年2月28日，12月25日至27日試營運免門票，28日起，門票採每日限額發售，一般票（單日票）線上購買50元，暢遊票（無限迴生卡）300元限量500張。

(中時 )