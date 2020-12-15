澎湖澎湖庇護工場魔豆小舖與旺旺福朋喜來登聯名耶誕杯子蛋糕，今年最溫暖。（陳可文攝）

「叮叮噹，鈴聲多響亮！」歡慶耶誕，澎湖庇護工場魔豆小舖與旺旺集團福朋喜來登酒店合作，應景推出耶誕聯名杯子蛋糕，鄉親情義相挺，小魔豆們好歡喜，今年耶誕最開心。

財團法人澎湖縣照顧服務協會積極輔導身心障礙朋友就業，設立庇護工場魔豆小舖，提供12名身障者就業，找尋建立認同感，提升自我實現價值。

多年來魔豆小舖的特製中秋月餅已打響知名度，今年突發創意改良耶誕節傳統薑餅屋，力邀旺旺集團福朋喜來登酒店合作，創新發明了耶誕杯子蛋糕，果然一炮而紅，贏得最熱烈激賞。

小魔豆們興奮表示，今年耶誕聯合杯子蛋糕是闔家喜愛的好口味，經典原味果乾及香濃巧克力，選用無糖純天然高脂可可粉製作，甜而不膩，吃在嘴裡、化在心裡。

15日舉辦「魔幻聖誕．福朋愛豆」聖誕聯名商品發表會，縣長賴峰偉、副議長陳雙全、喜來登副董事長張翔閎、協會理事長李豫花等親蒞加油打氣，喜來登也當場認購上千組聯名產品，盼拋磚引玉寒冬送暖。

福朋喜來登酒店表示，耶誕聯名杯子蛋糕即日起開訂購，同時於19日、20日、25日晚上6時30分至9時30分在酒店聖誕市集限量販售，另邀請歌手林曉培舉辦「魔幻聖誕．曉培愛豆演唱會」，熱情邀起您我同享浪漫旋律共度聖誕歡樂時光。

(中時 )