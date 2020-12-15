台南一名患有重度智能障礙的男子與叔叔一家人同住，因為懷疑家中4名家人看不起他，他在去年1月、5月分別在電鍋、鹽巴罐內摻入農藥粉末，導致對方嘔吐、急性腸胃炎等症狀送醫，他事後稱農藥用量不多，「只是想嚇嚇他們而已」，法院判處有期徒刑8月，刑期執行前要入相當處所施行監護2年。可上訴。

判決書指出，該男子因為患有身體病況引起的精神病、重度智能不足和癲癇病史，辨識行為的能力低下，他認為家中所有人都看不起他，在去年1月時將農藥農藥「萬靈」摻入煮飯的電鍋內，導致4名家人吃飯後出現嘔吐、高血壓，緊急送醫後發現此事。不料該男在同年5月再度將農藥摻入食鹽罐中，導致家人急性腸胃炎。

該男事後坦承犯行，他說自己把粉狀農藥用紙包起來，趁著四下無人時加入電鍋內、鹽罐內，辯稱是一時糊塗，加的份量只有一點點，「沒有要毒死特定的人，只是想嚇嚇他們而已」。

台南地方法院認為，該男1982年曾因殺人未遂遭判刑3年6月確定，犯罪手段具有高度侵害性，有可能造成重大傷亡，但考量他目前已在精神護理之家監護中，審理時又行動不便需要派警員協同出庭，如果直接入監執行刑期，對行為矯治的效果有限，若讓他精神病的狀況持續、功能繼續退化將有極高的再犯風險。

法官最後依2個傷害罪判他應執行有其徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年，期間付保護管束，禁止實施家庭暴力，另外，執行刑期前還需要入相當處所施以監護2年，全案仍可上訴。

(中時新聞網)