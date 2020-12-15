台灣乾拌麵市場百家爭鳴，甚至已有品牌征服美國人味蕾。去年賣出逾3100萬包的阿舍，今宣布簽下NBA邁阿密熱火隊三分球射手羅賓森（Duncan Robinson）擔任代言人，為期一年，寫下台灣品牌新猷。

「當初羅賓森的經紀人找上我們談代言，我們也是很驚訝」，阿舍不願透露代言費，但說起這段往事，仍讓公司員工津津樂道。羅賓森念大學時，偶然一次機會吃到乾麵，秒被圈粉，對這款「來自台灣的滋味」念念不忘。

2018年參加NBA選秀，羅賓森不幸落選，沒想到熱火願意提供一份雙向合約，讓他一圓籃球夢。結果這傢伙愈打愈猛，不斷以三分球為球隊建功，一躍成為邁阿密球星。

有一天，經紀人問羅賓森「我們想幫你找廣告代言，你希望代言什麼」，羅賓森脫口而出「A-SHA Noodles」（阿舍乾麵英文），就這樣，促成了雙方合作。

阿舍食品去年營收4億元，美國市場佔比超過一半達52.6%；今年預估營收翻倍達8億元。羅賓森一拿到代言合約，立即捐贈上萬包乾麵，給位在南佛羅里達的非營利性飢餓救濟組織，希望幫助當地糧食短缺的民眾，免於挨餓。

羅賓森對來自台灣的乾麵難以忘情，甚至主動請纓代言。（阿舍提供）

(中時新聞網)