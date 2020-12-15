日月潭周邊餐廳推出三杯魚虎料理，口味鹹中帶甜，香氣足又不油膩，深受民眾喜愛，未來希望持續推出更多料理，讓民眾一起動嘴滅虎。（黃立杰攝）

日月潭外來種魚虎猖獗，相關單位合作嘗試推廣風味餐。從鼓勵釣客多多捕獲起頭，並由在地店家設計菜色，推出不同口味的魚虎料理，不僅解決魚虎爆量問題，更添日月潭觀光話題，如今遊客已可在潭區餐廳，吃到三杯魚虎等特色美味。

朝霧渡假餐飲小棧製作魚虎料理的廚師表示，魚虎肉質紮實、口感Q彈，嘗試清蒸、紅燒、三杯等多種料理手法後，發現三杯最適合，能夠凸顯魚虎細緻的口感，不過捕獲難度較高，如民眾現階段想在日月潭吃到，建議先和餐廳預約。

民眾說三杯魚虎口味鹹中帶甜，整體香氣足又不油膩，吃起來很彈牙。（黃立杰攝）

民眾表示，三杯魚虎口味鹹中帶甜，整體香氣足又不油膩，吃起來又很彈牙，而且魚虎的含刺量也少；甚至連南投縣長林明溱也特別來品嚐魚虎料理，他說這道菜吃起來多汁Q彈，一吃就會愛上。

當地專業釣客李廉凱說，魚虎還是幼魚時，可以用範圍性獵捕，但一旦長大，補獲難度大大增高，因為魚虎警覺性強不容易上鉤；不過因為魚虎吞食潭中其他的小魚，嚴重打擊生物多樣性，他很願意分享釣魚技巧，既是興趣，又可以為台灣生態保育盡份心力。

魚虎外來種不只存在日月潭，曾文水庫裡魚虎也是強勢外來種，近來推行打虎大餐，有效削減數量；日月潭周邊店家不落人後，推出相關料理，期待民眾一起動嘴滅虎。

(中時 )