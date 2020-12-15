一名年近70歲的老翁昨(14日)晚上9多，獨自拎著一個裝滿70萬現金紙鈔的皮箱，從桃園搭火車到台北萬華車站下車，出站後在附近亂晃，竟然將皮箱放在路邊忘了帶走，當發現皮箱遺失時，卻想不起不知自己放在哪節奔派出所大喊「我的皮箱有70萬，拜託幫我找」，警一聽大驚，立刻派員沿路搜索，果然在西園路一個巷子內尋獲，現金一毛不少的交還給老翁，為求安全，還特地派員護送他回桃園家。

警方調查，該名年約70歲的李姓男子，是在昨(14日)晚上9點多，獨自從桃園住家搭火車前往萬華火車站，受上還提著一個裝滿70萬現金的皮箱，未料他下車後，在萬華火車站附近四處行走，隨手將皮箱內在地上後就離去，等他發現時卻已迷路不知身在何處，皮箱更在他手不翼而飛。

老翁拎70萬現鈔皮箱忘了放哪 警急尋：原封不動在巷子內

李男四處詢問路人派出所位置，慌張地找到派出所報案，急著跟警說皮箱「裡面有70萬現金」。員警見老翁相當著急，立刻派員沿著他走過的路線地毯式搜尋，果然在西園路的一個巷子內，發現一個和老翁描述得一模一樣的皮箱

老翁一見到皮箱，立刻認出是自己遺失的那只，並用密碼解鎖打開，發現裡面的現鈔70萬元完好如初，員警也捏了一把冷汗，驚確認為李男的皮箱無誤後，萬華分局立刻協請鐵路警察，護送李男返回桃園住家。

老翁拎著一個裝滿70萬現金紙鈔的皮箱，從桃園搭火車到台北萬華車站下車，一度以為遺失，所幸後來有尋回。（圖／萬華分局提供）

員警表示，李男獨居在桃園，而且言語不清，似乎有失智症狀，也聯繫不到家人，但幸運的是替他找回遺失的70萬，而且平安護送他回家，也是功德一件。

(中時新聞網)