新冠肺炎疫情惡化削弱投資人對風險資產的需求，並迫使日本政府暫停促進國內旅遊的計畫，航空股與其他觀光相關股首當其衝，周二日本股市收黑。
周二日經225指數收跌0.17%，為26,687.84點。東證一部指數跌0.47%，為1,782.05點。
在美國聯準會與日本央行本周陸續公布政策決議之前，投資人先將近來獲利入袋。
新冠肺炎疫情升高，以及全球越來越多的封鎖措施，沖散了新冠疫苖推出的樂觀情緒。
日本首相菅義偉宣布，名為「Go To Travel」的旅遊補貼計畫將於新年期間全面暫停，以遏止疫情持續升高。觀光類股應聲下挫，全日空大跌7.86%，日本航空跌3.43%。
投資人看好日本國內疫情惡化有利於遊戲產品需求，遊戲相關股走高。工合線上娛樂收漲0.53%，Gree漲2.7%。
綠能概念股成為盤面上的另一個亮點，川崎重工業漲5.68%，延續近來的漲勢，該公司本周初宣布已經與澳洲礦業公司Fortescue Metals Group簽署備忘錄，將共同開發「綠色氫氣」供應鏈。
Nippon Kinzoku飆升28%，股價漲停鎖住。投資人看好全球開始施打新冠肺炎疫苖，將帶動該公司注射針頭的需求暴增。
(時報資訊)
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