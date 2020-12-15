大部分的人都希望能夠找到自己命定中的另一半，兩人相互扶持度過幸福的一生。運勢命理老師艾菲爾分享，以下3個生肖在農曆過年前的桃花運非常旺，單身者有機會遇到真愛，有伴侶的人感情加溫，還可能步入婚姻！

▍第三名：生肖猴

生肖猴在農曆年前感情像糖一樣甜滋滋，單身者適合在這段期間主動追求心儀的對象，無論是告白、積極參加相親活動、主動聯繫有好感的對象，都能為自己爭取到好姻緣。有伴侶者，感情相當甜蜜，農曆年前正是個可以大肆放閃的時刻，好好的規劃一下過夜旅行的約會，或是一起去看場電影，都是能增進感情溫度的好方式。

▍第二名：生肖豬

生肖豬在農曆年前滿面春風，喜上眉梢。單身者正遇上桃花綻放的時刻，很有機會在朋友餐會遇見優質對象，或是外出用餐遇上有人向你搭訕，跟你要聯繫方式，千萬不要急著拒絕，這個人很有可能就是你的真愛伴侶。有伴侶者，可以一起重溫舊時光，當初心裡的那股悸動似乎又回來了，讓你們的心更加靠近。女生要注意，他可能會在那裡向你求婚。

▍第一名：生肖牛

生肖牛在農曆年前有喜事臨門，單身者在轉角就有可能遇到愛，建議你這段期間出門都要好好打扮自己，因為你不知道下一個轉彎處會碰到誰，甚至可能一見鍾情陷入熱戀。有伴侶者，這是個喜事臨門的時刻，有機會修成正果，或是有「好孕」的意外驚喜。感情順利，你的心情自然就好、運勢也旺。

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(中時新聞網)