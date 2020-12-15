在部分人士惡意炒高房價之下，許多國人飽受買不起房、租不起房之苦，國民黨立委曾銘宗今天關注中央政府何時可以調高囤房稅率遏制炒房，財政部長蘇建榮表示行政院版本一兩年內會提出，遭曾銘宗質疑太慢，蘇建榮卻把責任推給地方，認為地方可先開徵到最高3.6％的囤房稅率，遭曾銘宗吐槽，直言韓國實施6％的囤房稅率都不夠何況台灣現行法規的上限3.6％？

目前的《房屋稅條例》，住家用房屋：供自住或公益出租人出租使用者，為其房屋現值1.2％；其他供住家用者，最低不得少於其房屋現值1.5％，最高不得超過3.6％。各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。

然而實際上，目前全國只有台北市、宜蘭縣及連江縣實施囤房稅，針對持有非自住住家用房屋數量，給予差別稅率。因此外界一直呼籲中央政府應直接修改《房屋稅條例》，調高「囤房稅」天花板稅率3.6％。

曾銘宗今天在立法院質詢時也指出，今年第二季六都房價都有增加，有一部分是因為炒房炒出來的，請問財政部哪時會提出囤房稅修法草案？

對此財政部長蘇建榮表示，行政院本版一兩年內會提出，財政部部分正積極研議。曾銘宗質疑一兩年會不會太晚？蘇建榮會稱我國不能步韓國遏制炒房失敗的後塵，要跟地方協調，現在地方政府要的話可以先開徵囤房稅，最高可徵到3.6％。

對此曾銘宗直言，韓國實施6％的囤房稅率都沒用，何況是如今《房屋稅條例》規定的天花板上限3.6％？中央不要把責任推給地方政府，要趕快提出修法草案，此事不能再等一兩年， 否則屆時炒房問題恐將變得更嚴重。

此外日前文化部提出《文化藝術獎助條例》修正草案，以後古董買賣稅率才1.2％，對此曾銘宗今天也質疑，有的人買賣古董動輒5億、10億元，卻只要1.2％的稅率真的太低了，這種古董拍賣市場回台沒辦法創造多少就業機會，卻可能成為富人避稅、洗錢的管道，政府修法時應更謹慎，避免重大後遺症。

(中時 )