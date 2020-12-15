外送經濟為現代人帶來意想不到的便利，若再加上遇到好的外送員，可能讓你永生難忘！一名女網友分享自己叫外送的經驗，表示因為不方便下樓，但點餐時又忘了註明樓層，沒想到對方得知她的特殊狀況後竟對她高喊一聲「不准動」，並親自爬上5樓將餐點送到，讓她害羞又感動，大讚外送員天使又霸氣。

女網友PO出讓她超感動的熊貓外送員。(圖/截自爆廢公社二館)

這名女網友昨天在《爆廢公社二館》發文寫指出，因左腿開刀在家療傷，不方便下樓買吃的，因此用熊貓點外送，但不熟悉操作，忘記註明樓層，等外送員到了，她根本來不及下樓，和外送員說明原因後，沒想到外送員竟直接叫她不准動，且立刻爬上5樓將餐點送到她面前。

原PO嬌羞表示，慶幸自己能遇到這麼天使又霸氣的外送員，很想再跟他道謝一次。PO文曝光後，網友們紛紛大讚「超佛心的」、「這個『不准動』真是太霸氣了」、「好的外送員真的也很多」、「還有聽過電梯壞掉爬15樓的，因為是老人家不好下樓」。

也有網友kuso「如果妳是男的，他會叫你用跳的下樓」、「我住4樓遇到熊貓外送員說他腳開刀不能爬樓梯，要我下樓拿耶XD」。

OL叫外送忘拿走 隔日驚見小龍蝦大逃亡

(中時新聞網)