雲林縣全縣18日前與食材廠商簽訂附加條款，豬肉使用國產在地雲林縣所生產，「萊」者絕對不「膳」。（周麗蘭攝）。

萊克多巴胺豬肉進口倒數計時，不少家長要求縣府明確禁止國中小營養午餐不得使用含瘦肉精豬肉，縣長張麗善15日表示，教育處已要求各校和食材廠商簽約附加條款，要求豬肉使用國產在地（雲林縣）所生產，「萊」者絕對不「膳」。

張麗善表示，雖她在九月就已宣示營養午餐絕不能使用含瘦肉精豬肉，愈接近一月一日家長越緊張，這段期間很多家長希望她更清楚宣布絕對守護孩子營養午餐安心吃豬肉的決心。

張麗善15日於斗六市鎮西國小發表「拒絕瘦肉精校園政策宣言」三項條文，一、保護學童飲食健康，嚴格執行及確保使用國產在地畜產品。二、午餐食材供應商禁止使用瘦肉精之畜產生鮮、冷藏、冷凍加工及其可食部位為原料之相關產製品。三、午餐食材供應商應提供上述產製品之原產地標示及藥物殘留報告。

雲林縣校長協會理事長、北辰國小校長陳明誌表示，本月18日前會和食材供應商簽定附加條款的契約，豬肉若含瘦肉精，除了罰款、終止契約、未來不得投標。

張麗善、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文、農業處長魏勝德、縣議員林岳璋隨後與鎮西國小學童共進午餐，一名小朋友拿自己鉛筆畫的「反萊豬進口」給張麗善。

(中時 )