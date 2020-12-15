台北市明倫社會住宅租金4萬爆爭論，北市都發局長黃景茂15日坦言，今年推出的4處社宅租金，原本是以附近中古屋平均租金85折及民眾薪水可負擔算租金，但經過2次市長室會議決定，為讓社宅永續經營，租金改為自償率100％計算，議員痛批，社宅目地是社會福利，不是要把錢從民眾身上賺回來。都發局長黃景茂對此回應，社宅租金將向柯文哲報告，因為明倫社宅已公告招租，還要考慮法令，換約時降租沒有問題。

市議會工務委員會今審議住宅基金，由於明倫社宅租金爭議不斷，議員要求把租金調整公文送委員會，甚至揚言若不降租金就暫擱預算。

黃景茂表示，過去租金是以社宅周邊中古屋平均租金85折，並考量租屋者負擔能力計算租金，另自償率是當做市府參考，今年在估算大橋頭、金龍社宅時，依鄰近中古屋平均租金85折、民眾能力計算租金，但市府副祕書長李得全認為與事實不符，應修正以新成屋85折估算。

他指出，將計算方式在7、9月送交市長室晨會討論，柯文哲裁決自償率不低於100％，所以大橋頭、木柵、明倫、金龍社宅，都是以自償率100％原則計算。

都發局科長透露，以前社宅的自償率是90％至99％，但租金以民眾薪水為主要考量，但現在社宅愈來愈多，在財務上要思考社宅能否永續。

國民黨議員游淑慧痛批，社宅在蓋時就要思考永續性，不是從民眾身上把錢賺回來，捷運自償率才3成，難道就沒有永續嗎？住得起才是社宅目地；國民黨議員王欣儀抨擊，中古屋平均85折就是議會要求，怎麼會與事實不符，砲轟市府藐視議會。

對此，黃景茂回應，租金下一個3年換約時再降沒問題，但這次還要向柯文哲報告，因為已經公告招租，須考慮法令規定。

(中時 )