一名網友日前到停車場繳費時，卻碰到一奇景，讓他笑說這根本是穿越時空。(圖取自爆廢公社二館)

大多停車場都是以小時計算來收費，但若看到眼前這幕恐怕會愣住。一名網友表示，自己到停車場要繳費時，前面一位車主盯著螢幕發呆，原來是繳費機寫著，「進場時間：1899年12月30日」，更扯的是繳費金額高達10萬元，讓他忍不住大笑，「大哥你是穿越時空嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」上發文指出，自己日前到停車場繳費時，前面一位車主盯著螢幕發呆，他便走上前關心，隨後他發現，繳費機螢幕上顯示進場時間為121年前，繳費金額高達10萬元，難怪會讓這位車主愣在螢幕前，不知所措。

似乎是系統出現故障，才會出現這樣的烏龍情況，該車主也打電話到客服，但無人回應，原PO笑回，「還是你繳一繳算了！」貼文發出6小時便吸引1.2萬人按讚，朝聖這樣的奇景，「滿清末年就進場了，搞不好國父革命他也有份」、「1899年？敢問這位客官您是來領您祖先的轎子嗎？」、「被你發現超時空的秘密了。」

不過有網友笑說，停這麼長一段時間才收10萬元，其實蠻划算的，「停100多年了，繳個10萬還好啊！」、「停了120幾年才收你十萬，車主賺到了」，還有網友仔細計算，「停了121年，收費10萬元，平均每年826元，每天2.265元。」

(中時新聞網)