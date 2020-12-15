台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處發起「聖誕祝福，醫起集愛」活動。（台灣世界展望會南區辦事處提供／李宜杰台南傳真）

台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處發起「聖誕祝福，醫起集愛」活動，號召院內同仁、志工及候診民眾，響應台灣世界展望會的「愛心募集」活動，期盼為海內外貧困兒童帶來祝福與希望。

世界展望會將於15至18日，連續4天在醫院大廳舉辦義賣活動，希望透過社會愛心，為弱勢孩童集結一份美好的祝福。15日，南市醫院長蔡良敏也與世界展望會南區辦事處組長黃美珍，共同點亮南市醫聖誕樹，並發送聖誕節小禮物給民眾與同仁。

台灣世界展望會南區辦事處長林惠君說，聖誕節前夕，台灣世界展望會邀請民眾為國內外貧童挑選一份帶來轉變的聖誕禮物，透過捐款「禮物型錄－2021美好心生活」中的不同禮物，使身處貧困、弱勢處境中的孩子們，獲得受教機會。

台南市立醫院蔡良敏院長則表示，台南市立醫院以服務社會、濟世救人為宗旨，也一向鼓勵院內同仁，在行有餘力之際，積極參與公益活動。因此，希望藉活動帶給弱勢兒童一份溫暖的祝福，也邀請社會大眾與我們，共同關注國內外弱勢角落，一起付出關愛、傳遞祝福。

(中時 )