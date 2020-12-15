雖然美媒先前普遍預測民主黨拜登為總統當選人，但俄羅斯總統普丁仍表示「還沒準備好承認拜登勝選」，引起外界關注。不過在14日選舉人投票結果仍由拜登以306張票勝出後，普丁正式祝賀拜登勝選，並準備好與拜登政府接觸合作。

據《今日俄羅斯》報導，克里姆林宮透過新聞稿指出，普丁表示自己已準備好與總統當選人拜登接觸合作，期盼他的任期成功。普丁表示，即使美俄之間存在分歧，但仍能協力合作解決世界上許多問題。

在拜登在關鍵搖擺州勝出後，即使川普陣營一再主打選舉舞弊叢生，但美媒普遍預測拜登為總統當選人，此後世界各國國家領導人紛紛向拜登表達祝賀。中國大陸雖然並未與西方國家同一時間向拜登祝賀，不過在11月13日媒體追問之下，中國大陸外交部終於向拜登表達祝賀，此後全球主要強權國家僅剩下俄羅斯尚未表態，故備受關注。

普丁曾於11月22日時在俄國電視台的演說中表示，「我們將與任何一位獲得美國民眾信賴的人一起展開工作」；「但是，獲得這樣信賴的候選人，其勝利需要得到反對黨的同意，或是其勝選來自於合法的方式取得」。另外提到美俄關係時，普丁表示「沒甚麼好破壞的，它已經毀了」。這次也是美國總統大選以來，普丁最詳細的一次表態。

先前外界普遍認為在川普執政之下，俄羅斯更容易玩弄美國於股掌之間。美國白宮前國家安全顧問波頓（John Bolton）曾在新書「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir）指出，俄羅斯總統普丁認為若川普擔任美國總統，俄羅斯完全有足夠能力挺身對抗美國、捍衛國家利益，且可要將川普玩弄於股掌之上可謂易如反掌。

(中時新聞網)