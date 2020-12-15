肉圓包裝上印有「寶斗肉圓」字樣，網友指出它是雲林知名肉圓老店。（圖擷自《我愛全聯-好物老實說》）

韓國櫛瓜是全聯賣場的熱銷商品。（徐秀娥攝）

逛全聯買場找特價夯貨或搶購好物，是喜歡在家動手做菜婆媽的最愛，尤其看到有人大推的熱暢銷品，沒買回家一試都覺罪過。全聯近日有2款產品討論度爆高，卻有人發文抱怨根本買不到。對此，眾多網友出聲給安慰，有人問了8次都沒下文，還有人說開始懷疑人生了。

原PO在「全聯消費經驗老實說」哀嘆，看到別人分享的東西，在我們家附近全聯總是買不到，不管是肉圓或韓國櫛瓜。對於夯貨遍尋不著的無奈，馬上引起一堆人共鳴，甚至懷疑這是全聯的飢餓行銷？或另有其他原因？

底下網友紛紛留言，分享找貨的悲慘經驗和心情，「問了有超過八次，都是沒貨，說要預定也沒有」、「多跑幾家，有的是缺貨，有的是不進貨」、「因為大家分享了，一直買、來不及補貨了」、「我也買不到！！你不寂寞！」、「我們雖不住一起……但卻有相同的遭遇！」、「別人家附近的全聯總是不會讓我失望」、「找不到別人推薦的好物真的很難受」、「看到了分享好物，卻沒機會買到，常常跑全聯巴巴望呀望，都開始要懷疑人生了」。

有人觀察發現，全聯全台已有1007家門市，但分店有大有小，所以進貨種類和數量會有所不同，通常都市及業績強的門市才會有貨。有人回應，「我家旁邊的全聯是小間的，就常看不到DM上的商品」。有經驗的婆媽則指點，「直接殺去大間的旗艦店才會有」。不過，也許用平常心去找貨會更好，「不要專程跑一趟，因為大部份都買不到，隨緣就好」。

(中時新聞網)