日式迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)今年展店步調加速，預計年底開出台北中山南西店、將全台總店數推升至33家，全年超標新展達11家。展望明年，公司規畫維持每年5～10家的展店步調、預計進軍尚未進駐縣市展店，續朝3年內全台門市達50家以上目標邁進。

亞洲藏壽司11月自結合併營收2.16億元，雖因天數較少、無節慶效益加持，較10月2.36億元次高減少8.54％，仍較去年同期1.44億元成長達49.46％，續創同期新高。累計前11月合併營收21.52億元，較去年同期17.61億元成長22.21％，已提前改寫新高。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊，上半年營運轉虧，但隨著疫情趨緩帶動來客回溫，單月營收於4月落底，第三季受惠暑期內需消費暢旺，配合展店效益顯現，使第三季營收改寫新高、營運終止連3季虧損，帶動前三季營運同步轉盈。

亞洲藏壽司今年展店加速，已陸續開出三重捷運路、高雄草衙道、竹北文興、宜蘭新月、新莊宏匯、信義ATT、台南Focus、大直ATT、桃園新埔、台中豐原太平洋等10家店，預計本月底再開出台北中山店，將全台總店數推升至33家店，可望推升營運成長動能。

亞洲藏壽司今年一舉新展11家店，展店速度略微超標，開設店型則以百貨店為主。展望明年，公司積極規畫於全台各地展店，目前計畫在新北、台南等地將開設新店、並進軍尚未進駐縣市，開設店型上亦較多元，包括百貨店、獨立店及街邊店均有規畫。

亞洲藏壽司董事長暨總經理西川健太郎先前表示，未來將持續擴大在台服務範圍、加速拓展品牌能見度，維持每年開設5～10間新店的展店步調，目標3年內將全台門市拓增至50家以上，並進軍海外插旗中國、東南亞等海外市場，長期目標在亞洲地區達200家店。

(時報資訊)