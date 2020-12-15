全球車市需求增溫，且醫療防疫、工控產品訂單穩定，帶動富致(6642)11月合併營收攀升至4380萬元，創下單月歷史新高，雖然因年底盤點，富致初估，12月合併營收將較11月下滑，但訂單熱度有機會延續到明年第1季，在車用/智慧家庭及工控客戶穩定成長下，富致表示，明年業績會比今年好。

富致科技為PPTC廠，產品主要應用於智能應用/IoT，車用馬達/車用電子及工業控制等，除現有產品，富致也積極跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，預計將切入UPS、智能電表及LED照明等領域，目前已有產品在推廣中。

近兩年全球車市受到中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊不小，尤其是今年上半年，全球新冠肺炎疫情延燒各國封城，導致全球車市產銷急凍，所幸第3季起各大車廠復工拉貨，且低迷已久的大陸車市開始復甦，加上Tesla電動車銷售亮眼，讓富致下半年營運增添動力。

目前富致車用產品涵蓋車用馬達、傳感器及車用充電產品等，公司於今年初通過Tesla認證，並自今年3月開始出貨Tesla坐椅馬達保護元件，而公司亦開發BMS車用電源管理/48V電力系統產品，持續擴大車用產品線。

在醫療產品部分，富致在今年上半年陸續接獲口罩機、呼吸器、洗手機及日本設計的空調衣等防疫產品訂單，由於新冠肺炎疫情未止，相關產品訂單依舊強勁。

富致前3季稅後盈餘為5392萬元，年成長16.56%，每股盈餘為1.72元，11月合併營收為4380萬元，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為3.92億元，年成長9.07%。

富致表示，12月合併營收初估將較11月下滑，但明年第1季看起來還不錯，明年車用/智慧家庭及工控產品有機會持續成長，明年業績亦會比今年好。

(時報資訊)