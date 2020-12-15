善化糖廠15日舉行製糖開工典禮，並進行拋蔗儀式。（劉秀芬攝）

全台唯二還在製糖的台糖台南善化糖廠，15日舉行109／110年期製糖開工典禮，台糖公司董事長陳昭義率公司同仁、地方民意代表，以及善化區里長等人共同焚香祝禱，並進行拋蔗儀式，祈求開工期間風調雨順、一切順利平安。

善化糖廠擁有超過115年歷史，前身為民國前6年鹽水商人王雪農創立台南製糖株式會社，後續由三井財團台灣製糖株式會社及台糖公司接續經營並擴建。是台灣唯二仍保留製糖作業的糖廠，其中虎尾糖廠已於本月10日開工，善糖則於15日啟動製糖作業。

善糖本期製糖作業開工後，預計明年3月21日完工，總開工天數96天。善糖採收甘蔗可分為契作與自有農場耕種，分布於嘉義縣、台南市、高雄市，面積約有3981公頃，由於今年南部少雨，甘蔗成長也受影響，部分植株生長情況不佳，預估可採收甘蔗23.5萬公噸。

台糖公司表示，今年開工期若氣候穩定、運轉順利，產糖量可望超越上年期產糖率9.20％之生產目標，生產2.16萬公噸本土二砂及12公噸古早糖。

此外，善化糖廠自從推出「善糖古早糖」後，受到市場熱烈歡迎、供不應求，今年也將繼續生產，並提供170公克、300公克及600公克包裝規格，讓消費者有更多選擇。

今年因應疫情，善糖開工期間不開放民眾參訪，但歡迎大家來廠區內的善糖文化園區走走，園區內有咖啡坊、烘焙坊、特色餐飲、台灣古典文學之祖沈光文紀念會館、南亭及美輪美奐的園藝造景，漫步沉浸在老糖廠特有復古氛圍，感受糖業文化的魅力。

(中時 )