國際美元區間整理，台股震盪走低，主要亞幣偏弱，但出口商續拋匯激勵，新台幣升勢不變，盤中最高來到28.14元，再創23年半新高，尾盤央行進場調節後，又是豬羊變色升轉貶，終場收在28.46元兌1美元，貶值1分，為連二個文易日收低，台北外匯經紀公司成交量12.29億美元。

外匯交易員指出，台股漲高後回檔修正，跌幅擴大至142點，「萬四」大關暫未攻破，外資擴大賣超165億元，加上主要亞幣的韓元、人民幣均走弱，但新台幣卻逆勢獨強，主要是出口商對央行不再心存期待，因應年底作帳及年關資金需求，積極進場拋匯，「愈早賣（美元）損失也愈少」，使得新台幣盤中再推進至28.4元，仍創近23年半新高價。

外匯交易員認為，17日央行將舉行第四季年終理事會，或許在這之前不再放手，但出口商經歷先前二、三次無預警棄守防線的經驗，偏向自求多福，打定主意能少虧一點就早點進場拋匯，也成為力撐新台幣續強主要推手。反而是外資應是啟動年終結算，暫時不再大量匯入，減輕部分新台幣的升值壓力，預料如無新的重大意外，年底前新台幣還是易升難貶的格局居多。

(工商 )