高雄市政府為了激勵購物舉辦的「高雄一百時時抽」，截至12月15日下午14時止，已抽出170位iPhone12或Gogoro的幸運得主，高雄經發局與觀光局15日再偕同在地百貨、旅宿業者舉辦記者會，宣布21日21時，將加碼抽出300張住宿券及逾百份電影票、美食券、商品券及百貨精美禮物得主。

高雄經發局長廖泰翔15日在頒獎記者會指出，疫情之下，高雄商機逆勢起飛，「高雄一百時時抽」成功帶動商圈、夜市和零售買氣，因此，在地許多知名百貨、旅宿業者紛紛主動加碼響應，希望能在年底前締造另一波消費高峰。

他說，目前三倍券還有近百億元仍未使用，期限只剩下兩個多禮拜，歡迎大家來高雄消費、住宿，不僅有機會抽到好禮，還加碼送你400元高雄券。

因此，廖泰翔表示，經發局、觀光局、結合飯店、餐飲業者，規劃在21日21時在「高雄一百時時抽」官網，抽出數百份住宿券、美食券、電影票、商品券及百貨精美好禮等，而且不與時時抽獎項互斥，也就是，一張發票除了有機會抽中12月21日加碼禮外，還可以抽iPhone12或Gogoro，還歡迎大家手刀來高雄消費抽好禮。

廖泰翔表示，此次加碼活動，要特別感謝漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場、大立百貨、高雄SOGO百貨、以及新光三越高雄三多店，以及觀光局大力協助邀請高雄市旅館公會、高雄市觀光旅館公會、御宿商旅、康橋商旅及四季旅館及薇風情汽車旅館等，眾多在地旅宿業者相挺，共同慶祝高雄百年，也讓民眾歡度史上最狂的週年慶。

高雄觀光局長周玲妏指出，高雄旅宿業者除了加碼時時抽獎品外，12月18日至21日，只要到高雄展覽館參觀「2020高雄國際旅展」，並於高雄主題館內消費滿500元，不僅能登錄發票參與時時抽，旅展更將加碼抽出100張免費住宿券、文化遊艇船票、超萌泰迪熊等多樣限量贈品，邀請大家把握展期逛展搶好康。

(工商 )