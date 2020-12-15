前教育部長吳清基鼓勵兩岸技職教育體系，儲備工業４．０高科技人才。（記者洪肇君攝）

台灣私立科技大學院會協進會理事長、德明科大校長徐守德，呼籲兩岸技職教育體系加強合作。（記者洪肇君攝）

第八屆海峽兩岸（蘇台）高等職業教育校長聯席會議，15日下午在南京、台北以網路視訊方式召開；台灣教育大學系統總校長吳清基指出，工業4.0時代，機器人將取代50％的工作機會，兩岸高等技職教育都應朝數位資訊整合方向，培育新時代的人才。

兩岸高等技職教育校長聯席會議由來已久，今年輪值學校為台灣元培醫事科大，校長林志城為台大食品科技博士，他闡釋台灣技職教育發展從清朝首任台灣巡撫劉銘傳開始，1887年即於大稻埕設立「西學堂」、1990年設「電報學堂」，而技職教育最重視「務實致用」，發展成為台灣社會重要的生產力。

吳清基在演講中提到，台灣很早就重視技職教育，因為寶島缺乏礦藏等自然資源，只有努力發掘「人礦」，當今70％的中小企業主，畢業於技職教育體系；因應最新的AI、大數據、5G等工業4.0世代，兩岸都應該體認到，「工業4.0的核心仍然是人，不是機器」，大家應提前部署，早早儲備人才。

此次兩岸校長會議共計60多位校長參加，大陸方面有常州工程職業技術學院校長李雄威、江蘇建築職業技術學院副校長曾凡遠，針對「後疫情時代的高校創新教學與管理」發表各自看法與作為。

常州工技院早在2017年就建立雲端教育的「工程雲學堂」，結合線上線下，有98.5％的老師開設了7825門雲課程，確保疫情期間教育不間斷。展望未來，雲端教育仍有巨大的價值。

大會最後，兩岸在空中虛擬授旗，由台灣元培醫大校長林志城，將第九屆兩岸高等職教會議承辦資格交給江蘇建築職業技術學院。

(中時 )