戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》中文團隊上周末於台北舉辦2020年末玩家聚會，當天近百名熱情玩家齊聚一堂，進行緊張刺激的3 vs 3決賽，領取團隊精心準備的獨家獎勵與紀念品，一起同歡，為2020年畫下完美的句點。

《戰車世界》2020年末玩家聚會，台灣玩家戰出來！大合照。(圖/戰遊網提供)

這次的社群玩家聚會於11月13日至11月27日開放給玩家們於線上報名，並於11月先舉行初賽階段的3 vs 3線上循環賽，晉級的前四強隊伍則被邀請至12月12日的活動現場進行決戰，並由《戰車世界》中文賽評選拔賽的冠亞軍於擔任賽事現場賽評，最後由隊名「我只是為了拿7500金」脫穎而出，獲得最終勝利以及Razer 電競鍵盤、滑鼠及耳機等豐富獎勵。本次賽事特別邀請到領導生活品牌Razer擔任官方夥伴，由Razer贊助一系列高規格電競產品作為賽事獎勵。

繼2018年12月份舉辦的社群玩家聚會廣受好評，《戰車世界》中文團隊就陸續於2019年舉辦了三場玩家聚會，今年稍早因為受到疫情影響無法如期舉行聚會，但在配合政府防疫相關措施下，希望藉由舉辦年末玩家盛會，讓台灣玩家又有機會齊聚一堂。考量到無法到現場共襄盛舉的玩家，團隊也為 「2020 年末玩家聚會」準備了精彩直播，當天最高同時在線觀看人數更是達到800多人，觀看直播的玩家更有機會獲得 Twitch Drops 好禮，看得越久機會越高！

除了緊張刺激的3 vs 3決賽，當天活動現場也進行《戰車世界》問題搶答，答對的玩家就能獲得超值遊戲禮，另外也撥放由《戰車世界》亞太區發行總監Alexander de Giorgio活動前特別錄製的一段影片，回答團隊事前向玩家匯集的問題。Alexander de Giorgio表示：「基於疫情的緣故，無法親自蒞臨現場與台灣玩家一起同樂，感到很惋惜跟難過，但還是很感謝玩家這十年來對《戰車世界》的大力支持，未來我們也將持續規劃並舉辦更多類似的聚會來回饋給社群及玩家，也希望明年有希望跟台灣玩家在台灣一起互動！」

凡參加此次玩家聚會的玩家即可獲得以下四項獎勵：

1. 迷彩口罩

2. 消毒洗手液

3. 《戰車世界》十週年實體徽章

4. 活動獨家獎勵任務：

3天加值帳號

2x 20,000 經驗值

6x 大型工具箱

6x 大型急救箱

6x 自動滅火系統

6x 花樣：覓食的老虎

1x 風格：后羿的榮耀

(科技)