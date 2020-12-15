蔡英文總統今出席在蘇澳港舉行的「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」，並登上快速布雷艇視導；下午她在臉書發海軍新船開箱文，台灣自行研發的「自動布雷系統」也首次曝光。
總統指出，「海軍新船開箱，一次兩艘」；今天她到宜蘭龍德造船廠，見證了國艦國造的最新進度，沱江級新艦：塔江艦命名下水，以及快速布雷艇交船。
她說，就讓三軍統帥為大家開箱介紹一下；一、塔江艦：這是獲得國際好評的「沱江級」巡防艦升級版，延續雙船體的設計，速度快、戰力強，配備有先進電戰、偵搜系統，以及強力的雄二、雄三反艦飛彈，能夠攔截或打擊主力敵艦。同款艦預計到2023年底將完成6艘。
她說，二、快速布雷艇：配備有世界頂級、台灣自行研發的「自動布雷系統」，透過導航定位後，能短時間在航道上布下水雷，阻擋敵艦進出和登陸。這是不對稱作戰 的重要戰力，預計一共要建造4艘。
總統表示，最近這陣子，從潛艦動工、海巡安平艦等艦艇交船，再到今天的海軍新艦艇，國艦國造真的是一直都有新進展。就讓最新、最好的船艦，帶著國軍和海巡弟兄姊妹們來鎮守海疆吧。
(中時 )
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