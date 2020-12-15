才剛從中天招牌節目《新聞深喉嚨》畢業單飛轉戰網路主持《正常發揮》的主持人王又正，昨晚（14日）無預警強勢回歸中天新聞，新推出的《正常發揮ft.中天新聞》未來將於晚上9點時段於中天電視YouTube頻道直播。昨晚首集邀請到台北市議員羅智強擔任來賓，節目才一開始熱力難擋，在線觀看人數即衝到9萬多人，羅智強立刻幽默推坑：「王又正剛剛說喔，每多1萬人觀看，他就脫一件，從手機殼開始脫！」此話一出讓王又正嚇得趕緊討饒：「我沒有講！我沒有講！我們剛剛是半開玩笑！」妙語如珠的互動立刻讓在缐觀看人數繼續攀升，一度飆破10萬門檻，就算遇上Google全球大當機事件，《正常發揮》仍然登上了本日YouTube直播排行監測網站全球即時觀看人數第1名 ，有102,636人同時在線觀看，人氣強強滾！

得知首集回歸即突破10萬在線的佳績，王又正謝謝中天新聞在這個轉型的時刻，讓他有這個機會再度與大家一起並肩作戰，「離開這兩個多月的時間，其實很多人都在等著又正回來，那我現在也回來了，也算在這段時間的經營，交出一張漂亮的成績單，等於是過去在電視上、習慣性收看中天電視的朋友都在，而且還多了很多本來沒在看中天的網友們，非常感謝大家的支持！」

扮成《鬼滅之刃》炭治郎的林嘉源一行人驚喜探班。（中天新聞台提供）

昨日的觀看流量，有網友反應可能出現「限流」，王又正倒是樂觀地說：「真金不怕火煉，突破限流的最好方法，就是呼朋引伴！讓更多人同時在線收看，盼大家繼續鎖定各時段中天新聞，因為我們正在執行一場新媒體界的轉型革命！非常需要大家的支持！」重返中天新聞王又正很感激也感動，「歡迎大家在訂閱中天頻道之餘，也要訂閱正常發揮YouTube頻道。」

王又正是今年10月決定轉往新媒發展，開拓個人事業新境界，中天新聞表示，目前全力發展新媒體，彼此擁有共同理想與目標，因此誠摯邀請王又正回娘家，攜手共進，為民眾繼續提供監督政府的力量與不一樣的聲音。《正常發揮》製作人蔡琬婷也表示，未來節目將邀請更多平常電視上不太可能出現合作的人物，會嘗試更多不一樣的內容，也會因應直播型態增加更多與網友的即時互動。蔡琬婷說：「不論是採訪或做節目，不單只是現在看到的一對一訪談，議題範圍也不侷限在政治時事。尤其王又正有在玩球鞋跟潮牌，平常也熱愛健身，甚至還玩車，這些單元目前都在規劃當中，觀眾朋友們可以期待一下。」

中天新聞台主持了15年的《文茜的世界周報》主持人陳文茜，昨晚也特地在1900晚報時段驚喜現身探班主播盧秀芳。（中天新聞台提供）

而無獨有偶，在中天新聞台主持了15年的《文茜的世界周報》主持人陳文茜，昨晚也特地在1900晚報時段驚喜現身探班主播盧秀芳，呼籲觀眾訂閱YouTube頻道，一起支持中天，直播在線人數也突破7.7萬人，陳文茜大讚播報風格年輕化，「她們幾個人突然都年輕了10歲！」盧秀芳也開心回說：「突然覺得整個心靈輕鬆起來！」

中天電視YouTube頻道今天（15日）最新訂閱數字已突破217萬，直播線上觀看人數亦屢創新高，是全台灣訂閱人數最多、最具影響力的新聞性新媒體，中天新聞將持續堅持監督政府的媒體職責，提供民眾不一樣的聲音。

(中時新聞網)