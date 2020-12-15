環保署舉辦縣市政府廚餘回收再利用績效評鑑結果出爐，台北市在6都中榮獲「特優」，14日由環保署環境督察總隊總隊長李健育頒獎，嘉勉北市積極推動廚餘回收及再利用工作的辛勞與成果。

北市自2003年推動廚餘回收迄今，市民已將廚餘分類回收觀念融入生活。環保局表示，北市廚餘分為養豬廚餘及堆肥廚餘，養豬廚餘每日約8噸，經公開標售方式委由具有畜牧場登記證及水汙染防治許可證合格養豬戶再利用。

另外，堆肥廚餘每日156噸，經環保署補助破碎脫水設施可減量58％，脫水後有機資材以堆肥再利用方式產製固體土壤改良劑及有機質肥料，免費開放民眾領取。此外，公有市場較新鮮果菜殘渣亦委託合格畜牧場進行牛羊餵飼，讓北市有機物循環再利用更多元，也是獲獎原因之一。

環保局說明，北市自2017年起即將脫水過後有機資材委託民間業者堆肥再利用，並回饋有機質肥料推動「田園城市」供民眾及田園城市參與單位領用，今年1至3季共回饋市民5785人及田園城市參與單位181個，回饋量達75.95噸，第4季再擴大發放3000人次，邀請更多市民共同參與。

環保局強調，本次獲獎是市民朋友共同努力的成果，呼籲民眾平日除了將廚餘妥善分類回收外，也鼓勵大家養成「惜食、清盤、零浪費」的良好習慣來減少剩食，而無法食用廚餘也在家中瀝水後，再交給清潔隊回收，公私協力一起讓北市朝向綠色循環、健康永續的目標邁進。

(中時 )