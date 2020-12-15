配合屏縣環保政策，屏東信仰中心之一的玉皇宮，選在15日將金爐封爐。（林和生攝）

每年冬季，南部空氣品質不良率高始終為人詬病，屏東縣政府環保局已訂定標準因應流程，針對縣內汙染源及露天燃燒啟動稽查；縣內信仰中心之一的屏東市玉皇宮，也選在15日啟動金爐封爐儀式，希望能為改善空品、多管齊下。

屏東受到地形影響，每到冬季，來自上風處的汙染空氣，透過東北季風從中南部各城市帶來汙染，遇到大武山便會造成沉降效應，滲透到山腳下的潮州；加上恆春地區落山風的牽引效果，汙染物整個被吸引進來，形成嚴重空汙。

屏縣環保局長顏幸苑指出，只要測站發現AQI(空氣品質指數)大於150，區內工廠將執行減產2％，並加強砂石廠區灑水次數，更針對露天燃燒熱點區域增加稽查，且巡察河川揚塵易好發區，落實區域空品惡化防制措施。

除此之外，屏東玉皇宮也在去年天公生後，深感焚燒金紙帶來的空汙，於是耗時1年時間

，紛紛向信徒遊說，廟方總幹事郭明賢坦言，起初多數人都不能接受，管理階層認為這是廟宇金雞母，不燒金紙會大幅減少香油錢進帳，信徒則認為，好像有儀式未完成的感覺。

但經曉以大義，「大夥才勉為接受」，玉皇宮選在吉時為這造價超過2000萬元的金爐舉行封爐儀式，並強調未來不會拆除，而是把這許多人的回憶保留，「作為廟宇一景」。

未來廟方紙錢將由縣府搭建的環保金爐統一燒化，顏幸苑估計，每年光農曆春節一直到初九天公生，大廟紙錢總量高達350公噸以上，集中焚燒可望減少粒狀汙染物1.24公噸，一氧化碳10.71公噸及0.96公噸的PM2.5汙染物排放，將有效改善空氣汙染問題。

(中時 )