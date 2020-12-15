台中太平區十九甲菜市場上午疑似發生隨機「擄嬰」事件，一名年輕媽媽推著嬰兒車帶未滿周歲的小嬰兒上市場買菜，挑好菜付完錢後，卻發現原本就在背後的嬰兒車已經被一名男子推到二、三十公尺外，她邊喊邊叫快步跑向男子，男子立刻丟下嬰兒車快跑離開，該事經婦人向里長紕露後，警方也介入調查。

台中大里區立德里長江和樹稍早臉書社團大里人聊天室PO文指稱，剛剛有一名媽媽向他反應，未滿周歲的孩子差點就被「偷走」。江和樹說「事情發生在大里十九甲菜市場，有位年紀約40-50歲的人身高約165-170公分間，戴著鴨舌帽與口罩，在媽媽買菜的時候，那位先生試著推她小孩的推車，雖然不曉得那位先生是不小心的還是故意的，但這件事實在太讓人害怕了。」

他轉述，該名媽媽說等她付完錢一轉身發現時，嬰兒車已經被推走距離媽媽二、三十公尺遠，她幾乎是邊跑邊叫，才攔住推走嬰兒車的男子。而男子就在他查看孩子有沒有受傷的同時，就溜走了。

對於里長PO文，轄區太平警分局太平派出所表示，未獲報案，目前無影像，將深入瞭解案情。

(中時 )