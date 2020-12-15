女星蘇心甯（Lala）有甜美長相和姣好身材，從節目《國光幫幫忙》中發跡的她，還擁「國光女神」的美名，不吝嗇分享自己過往的蘇心甯，其實有一段不愉快的婚姻，老公婚後仍改不掉劈腿，被蘇心甯抓到偷吃，最後蘇心甯心死離婚，而當蘇心甯被問到再婚對象的條件時，她回7字讓人心疼。

蘇心甯外型豔麗、身材火辣，不過她其實情路坎坷，蘇心甯登上節目《新聞挖挖哇！》分享，她當年因前夫偷吃而分手，未料她事後發現懷孕，在前夫保證他會當好丈夫、好爸爸夏，蘇心甯決定給對方機會。

未料，有了家庭和小孩後，前夫仍照劈腿，還遭小三爬上床，最後蘇心甯心死離婚。蘇心甯事後回過頭看這段婚姻，她也坦言很後悔，不過蘇心甯則正能量表示，婚姻沒有錯，只是她遇到不適合的人。

而當主持人鄭弘儀問蘇心甯：「現在心目中想結婚的男性是什麼樣的人」，蘇心甯先是傻笑了一下，才脫口說：「好像沒有這個人」，讓人心疼，不過蘇心甯適後也補充：「我覺得重點是，我想要的那個人也還沒出現」。

【精華版】離婚內幕太驚人！LALA蘇心甯過不去的一到坎

(中時新聞網)