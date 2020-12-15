大陸女星范冰冰曾和李晨交往4年，男方已經求婚成功卻突然分開，令外界震驚不已。分手後1年多，范冰冰近期在採訪中提及舊愛，從來不後悔選擇這段感情，「我們還是很好的朋友，也希望他未來一切都好」。

范冰冰的雜誌專訪內容於15日曝光，她坦言李晨真的是非常好的人，與他分手很可惜，「但這段感情經歷的選擇我從未後悔，感謝這個人在這些時間裏給予我的美好」，范冰冰說很多人詆毀他，都是沒有站在當事人的角度看事情，不曉得當時他們走的每一步有多艱難。范冰冰語重心長地表示：「他和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們」為了不讓最愛的人繼續受傷，范冰冰忍痛提出分手，「唯一能做的就是讓他們遠離我，讓我盡量不要再影響他們。」

范冰冰不希望李晨受牽連，才決定分手。（圖／微博@范冰冰）

分手直到現在，范冰冰回想這段戀情，心中仍充滿感謝，「我還是覺得他是一個非常非常好的人，是非常值得我尊敬，非常值得我去付出的一個人」，即便兩人已不是情侶，還是很要好的朋友，大器地祝福舊愛未來一切順利。

事實上，范冰冰和李晨分手後，被媒體拍到一起吃飯，李晨還像姐夫般照顧范丞丞，毫不避諱幫忙宣傳新歌，李晨生日時，范冰冰也透過社群軟體送上祝福，算是好聚好散的最佳典範。

(中時新聞網)