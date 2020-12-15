地球真的發燒了！根據美國NOAA(美國國家海洋暨大氣總署)統計資料顯示，今年11月無論是單月、秋季(9-11月)以及整年全球陸地的溫度均創下141年以來最高紀錄，分別比長期平均溫高出1.77°C、1.49°C以及1.62°C。

美國NOAA(美國國家海洋暨大氣總署)每月中會公布上月的地球體檢報告，本月中公布11月統計，顯示11月、9至11月以及1月至11月全球陸地的溫度均創下「最燙」紀錄，分別比長期平均溫高出1.77°C ／1.49°C 以及1.62°C，即14.67°C、15.49°C、15.62°C。

天氣風險公司環資部總監賈新興指出，這樣的極端現象和長期暖化趨勢脫離不了關係，以今年全球溫度分佈來看，北半球的歐洲、亞洲最為異常，尤其是俄羅斯北部區域異常偏暖嚴重，可能原因和附近大氣氣流變化有關，高空西風噴流剛好在歐洲北俄羅斯產生高壓脊場，由於持續時間長，因此造成該地異常高溫，秋天9至11月都比氣候平均溫度高出3度。另外歐洲大陸、北美西岸阿拉斯加到加州也是高壓脊場位置，氣溫都異常炎熱。

賈新興說，今年8至9月反聖嬰現象開始發展，熱帶太平洋海溫變冷，但是今年目前平均溫度還是第二高，和年均溫最高的2016年只差了0.01度，極端氣候真的正在發生，「地球發燒拿了這麼多的紀錄，真傷腦筋。」

(中時 )